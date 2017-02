VIDÉO - Nicole Kidman : "'Lion' est un film qui touche les gens en plein cœur"

"J’ai tourné cinq film là-bas, et j'y passe la majeure partie de l’année, même lorsque je ne travaille pas", explique Dev Patel dont le meilleur ami est originaire de Bombay. "Je ne connaissais pas le nombre exact mais dès qu’on sort de l’aéroport, au premier feu, on voit des enfants sans famille en train de mendier aux feux rouges. Ca vous brise le cœur", ajoute l’acteur, qui a rencontré le vrai Saroo plusieurs mois après avoir accepté le rôle.





Nicole Kidman, elle-aussi, s’est entretenue avec la vraie Sue Brierley. Et reconnaît que Lion occupe déjà une place à part dans sa riche filmographie. "Qu’il change la vie d’une ou plusieurs personnes, je crois que ce film touche les gens en plein cœur", observe la star. "Des gens viennent me voir dans la rue, à l’aéroport, ils me prennent la main et me racontent leur histoire, dit-elle, émue. Le réalisateur vit la même chose depuis la sortie du film et je crois que c’est quelque chose de vraiment inhabituel."