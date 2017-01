VIDEO - "Nocturnal Animals" : la vengeance est un plat qui se mange Ford

Elle s’appelle Susan, elle est galeriste à Los Angeles, partage la vie (le vide ?) d’un playboy qui la trompe en voyage d’affaires. Un matin, elle reçoit au bureau le manuscrit d’un roman, écrit par Edward, son éphémère premier mari, 20 ans plus tôt. Dès la lecture des premières pages, cette grande bourgeoise au bord de la crise de nerfs est captivée, fascinée, révulsée… La lecture va non seulement l’empêcher de dormir. Mais aussi la pousser à s’interroger sur l’existence qu’elle s’est choisie.





Nocturnal Animals est le deuxième film de Tom Ford, plébiscité pour son passage derrière la caméra avec A Single Man, interprété par Colin Firth. Le styliste américain a lui-même écrit le scénario de cette adaptation du roman Tony and Susan, de l’écrivain Austin Wright. Dans une interview récente accordée à The Hollywood Reporter, l’ex-apôtre du porno chic raconte s’être reconnu dans la crise existentielle que traverse l’héroïne. La petite histoire ne dit pas si l’un de ses ex en a fait un best seller...