VIDÉO - Omar Sy : "Le vivre ensemble, l’amour, l’espoir… C’est un peu con-con de dire ça, mais j’assume"

LCI : Knock, c’est un manipulateur. Ça ressemble au métier d’acteur, non ?

Ana Girardot : C’est sûr que quand on joue un personnage, on met des masques. On veut convaincre, on veut se convaincre. On veut se connecter à un personnage et à sa vérité. On veut porter un autre costume. Avec Knock c’est différent parce qu’ il est filou…

Omar Sy : Et puis il ment ! Knock est un menteur. Il manipule, il n’est pas honnête. Il y a quelque chose de prémédité, de calculé que, j’espère, il n’y a pas dans ma façon d’être acteur. C’est-à-dire que… Je ne mens pas. Quand je fais l’acteur, je ne mens pas. Je suis au contraire très sincère. Je ne peux pas l’être plus. Quand je joue Knock, et que je regarde dans les yeux d’Adèle, je crois à l’amour qu’il a pour cette fille. A un moment même je le ressens. Si je mens, je pense que ça ne marche pas. Knock, il calcule, il prémédite. Il n’est pas acteur. Parce qu’il se coupe de ses émotions. Or un acteur il ne fait que ça : il est branché sur ses tripes. En tout cas moi je ne sais pas faire autrement. Knock, en revanche, il a coupé le réseau et il fait son deal. Et quand il voit cette fille, il se rend compte qu’il est encore branché. C’est là le problème… et c’est ce que j’ai trouvé super !