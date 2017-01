VIDEO - On a demandé à l'équipe d'"Alibi.com" de résumer le film, le résultat est hilarant

Et quand ce sont les anciens de Babysitting qui se prêtent au jeu, le déroulé se complique assez rapidement. "C'est l'histoire de trois copains qui possèdent une société d'alibis et...", commence Philippe Lacheau avant de passer le micro à Elodie Fontan qui trouve ça "hyper dur d'enchaîner". Après deux tours loufoques , le réalisateur conclut : "On vous conseille de voir ce film au scénario vraiment très facile à comprendre. C'est un beau pitch, on devrait tout le temps garder celui-là". Pour ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir tout compris, voici la bande-annonce.