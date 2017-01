VIDEO – Oscars 2017 : Emma Stone, la star de "La La Land", est fan d’Isabelle Huppert, regardez !

De passage à Paris pour la promo de la comédie musicale de Damien Chazelle, la jeune actrice britannique ne cache pas son admiration pour son aînée française. Et lorsqu’on lui demande qui va gagner (avant même l’annonce des nominations), elle se montre plus qu’enthousiaste : "Isabelle Huppert, elle est fantastique ! Quelle que soit celle qui l’emporte, je serai heureuse ! "(rires). Vraiment, Emma ?





Avec 14 nominations, dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice pour Emma Stone et du meilleur acteur pour Ryan Gosling, La La land égale le record de Eve et Titanic. Le long-métrage, qui sort en France ce mercredi, raconte la romance entre Mia et Sebastian, une actrice et un pianiste de jazz qui tentent de s’imposer à Hollywood, un parcours semé d'embûches... et de numéros musicaux épatants.