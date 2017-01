VIDEO - Oscars 2017 : "La La Land" a-t-il déjà gagné avant l’annonce des nominations ?

Du côté des acteurs, pas sûr que Ryan Gosling et Emma Stone remontent sur scène le 26 février prochain. Si tous les deux ont remporté un Golden Globe début janvier, ils auront de sérieux concurrents. Casey Affleck, vedette du bouleversant Manchester by the sea, fait figure d’archi-favori, en dépit du charme du comédien canadien. Chez les dames, la jolie Britannique pourrait se faire voler la vedette par notre Isabelle Huppert nationale, irrésistible dans le délicieusement malsain Elle.





Premiers éléments de réponses avec la liste des nommés à la 89e cérémonie des Oscars, ce mardi après-midi…