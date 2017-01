VIDEO - Oscars 2017 : "La La Land" a-t-il déjà gagné avant la cérémonie ?

Dans un sketch hilarant, diffusé dans le dernier numéro du "Saturday Night Live", l’acteur Aziz Ansari se retrouve en garde à vue pour avoir osé critiquer La La Land, lors d’un rendez-vous amoureux. La La quoi ? Non, ne me dites pas que vous n’avez pas encore entendu parler du "meilleur film de l’année" (c’est écrit sur l’affiche), en salles en France ce mercredi. Après avoir décroché 7 Golden Globes, la comédie musicale réalisée par le prodige Damien Chazelle fait figure de grand favori de la 89e cérémonie de Oscars, pour lequel il a rapporté 14 nominations, dont - évidemment - dans les catégories du meilleur film, réalisateur, acteur, actrice et, bien sûr, musique.