VIDEO - Oscars 2017 : La La Land, Isabelle Huppert, Ma vie de courgette... 3 choses à retenir

La comédie musicale La La Land de Damien Chazelle, chantée et dansée par Emma Stone et Ryan Gosling, mène largement la course aux Oscars avec 14 nominations, tandis que la française Isabelle Huppert est finaliste pour le prix de la meilleure actrice.





Avec cette brassée spectaculaire, l'ode à Hollywood du jeune prodige de 32 ans rejoint Titanic de James Cameron et Eve de Joseph Mankiewicz au firmament du plus grand nombre de nominations.