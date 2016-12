VIDEO – "Passengers" : que fait Jennifer Lawrence lorsqu’elle se retrouve au lit avec Chris Pratt ?

"C’est très bizarre de tourner ce genre de scène devant une équipe avec laquelle on travaille tous les jours", explique la jeune femme. "Il faut simuler l’excitation alors que l’ambiance ne s’y prête pas vraiment. Alors j’ai pris une bouteille de gin avec moi dans le lit et j’ai fait ce que j’avais à faire… J’ai fermé les yeux et j’ai pensé à la patrie !".





Dans Passengers, Jennifer Lawrence et Chris Pratt sont Aurora Lane et Jim Preston, deux membres d’un voyage spatial qui se réveillent par accident 90 ans plus tôt que les autres. Un dysfonctionnement pas si anodin…