VIDEO – Patrick Bruel : "ll faut rappeler sans cesse qu’Un sac de billes est une histoire vraie"

L’intéressé avoue, il a hésité à accepter le projet. "Je me suis demandé… Un film de plus sur le sujet ? Sauf qu’il est magnifique ce père. Il étonnant, visionnaire. Il sait ce qui va se passer. Il a une demi-heure pour leur donner un peu d’argent, une carte, des indications pour sauver leur vie (…) Moi je n’aurais pas été capable de laisser mes enfants partir seuls. Sauf que partir avec eux aurait été les condamner."





Pour Patrick Bruel, il est indispensable de rappeler qu’Un sac de billes est "une histoire vraie". Car ce récit fait écho, à sa manière, au premier anniversaire de l’attentat de l’Hyper Cacher. "On a connu en 2008 une crise financière épouvantable et aujourd’hui on peut comparer la montée des extrêmes, le nationalisme à ce qui s’est passé après la crise de 1929", concède l’artiste. "Alors oui, on doit être vigilants."