VIDÉO - Dans "Pirates des Caraïbes 5", Johnny Depp rajeunit comme jamais

Salazar part alors en quête du Black Pearl, embouteillé depuis le film précédent, d'une jeune femme, incarnée par Kaya Scodelario, et de Jack Sparrow afin de - vous l'aurez compris avec le titre - se venger. Il emmènera dans sa mission l'effrayant Barbosa (Geoffrey Rush). Pour échapper à Javier Bardem, Johnny Depp devra lui s'emparer du Trident de Poséidon, qui donne tous les pouvoirs sur les mers. Une recherche qu'il mènera tambour battant avec un certain Henry Turner. Turner oui, comme Will Turner, le personnage d'Orlando Bloom qui reprend ici du service mais n'apparaît pas dans la bande-annonce. Tel père, tel fils ? Réponse en salles le 24 mai.