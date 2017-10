VIDÉO - Pourquoi il faut voir "La belle et la meute", film choc sur le viol et l’impunité de la police dans la société tunisienne

Tourné en neuf plans-séquences, La belle et la meute raconte la descente aux enfers d'une jeune femme violée en marge d'une fête à Tunis par des policiers, déterminée à porter plainte malgré les humiliations et les menaces, et perdue dans la nuit d'un désastre inouï.





Le film démarre dans une atmosphère de fête : un groupe d'amies, insouciantes et élégantes, s'apprêtent dans des toilettes. Dans la salle à côté, une soirée étudiante bat son plein, garçons et filles dansent au son de la musique orientale. Dès la scène suivante, l'ambiance change: une des jeunes femmes, Mariam (Mariam Al Ferjani) court dans la rue, en pleine nuit, terrorisée, avant d'être rattrapée par Youssef (Ghanem Zrelli), le jeune homme avec qui elle était sortie prendre l'air un peu plus tôt et qui s'efforce de la rassurer. Il l'emmène dans une clinique privée, dans l'espoir d'obtenir un certificat médical prouvant qu'elle a été violée afin de pouvoir porter plainte.





Mais à l'accueil, la réceptionniste refuse de la présenter à un médecin, sous prétexte qu'elle n'a pas sa carte d'identité, restée comme son sac à main et son téléphone portable dans la voiture des policiers qui l'ont agressée. Leur périple nocturne se poursuit dans un hôpital public, où ils croisent une journaliste et un caméraman, puis dans deux commissariats où Mariam se retrouve confrontée à ses violeurs. Partout, elle est confrontée aux sarcasmes, aux menaces et à l'absurdité de la machine administrative.