VIDÉO - Qui est Harvey Weinstein, le magnat de Hollywood accusé de harcèlement sexuel ?

En 1979, Harvey Weinstein co-fonde, avec son frère Bob, les maisons de production Miramax et de The Weinstein Company. Il a depuis accumulé les récompenses les plus prestigieuses du septième art, à Cannes ou aux Oscars notamment. Sans lui et sans son frère, pas de Steven Soderbergh (Sexe, mensonges et vidéos) ni de Quentin Tarantino (Pulp Fiction). Mais Harvey est le plus roublard des deux. Il est aussi et surtout un lobbyiste doué, accumulant par exemple plus de 300 nominations aux Oscars et... s'appropriant parfois les films qu'il distribue et/ou produit avec sa société.





Le triomphe de Shakespeare in Love en 1999, c'est lui. Les plébiscites du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et de The Artist aux Oscars, c'est lui. Les coupes infligées au Gangs of New York de Martin Scorsese (une bonne heure de moins et un final cut retiré au réalisateur de Taxi Driver), c'est lui aussi. La pression sur Peter Jackson pour qu'il réduise la trilogie du Seigneur des anneaux en un seul film (!), c'est lui encore. Les petits effets cui-cui pour séduire les votants aux Oscars comme s'afficher avec les petites-filles de Charlie Chaplin pour The Artist, c'est encore et toujours lui.





Mi-cinéphile, mi-marchand de tapis, Weinstein a du succès dans les affaires mais on ne le surnomme pas "Harvey Scissorhands" ("Les mains ciseaux", en référence au film Edward aux mains d'argent, Edward scissorhands en version originale) pour rien. Dans une interview au Daily Beast, il balançait sans vergogne sur ses exploits en tant que producteur et distributeur avec cette phrase résumant la visée de l'homme : "La dictature, c’est mieux. La démocratie, ça marche pour les gouvernements, pas pour les films".