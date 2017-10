VIDEO - Revoir "Blade Runner" avant "Blade Runner 2049" : pourquoi le film de Ridley Scott est devenu culte

Au-delà de sa dimension sociale et politique, le vrai sujet de Blade Runner reste celui d'un Metropolis : la quête de l'humanité dans un univers déshumanisé. On y découvrait que les robots devenaient plus humains par leurs inquiétudes de mortels et que les humains devenaient, eux, des robots réduits aux pulsions mécaniques.





Au creux du tumulte urbain engendré par les clivages, la publicité et l'insécurité, naissaient des séismes minuscules comme cette histoire d'amour impossible entre un chasseur de réplicant (Harrison Ford) et une femme réplicant (Sean Young). Soudain, consumé par un feu intérieur, Harrison Ford irradiait dans la noirceur, aussi ténébreux que Humphrey Bogart, en flic désabusé et taciturne faussement dépassé par les événements et réellement pourvu d'une ambiguïté morale.





Car rien n'était blanc ou noir dans Blade Runner. Comme le soutenait la fameuse anecdote de la licorne, celle qui hantait les rêves du "blade runner" joué par Harrison Ford.