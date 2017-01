VIDEO - Rires, vannes et bonne humeur : on a eu "L'Embarras du choix" avec Anne Marivin, Alexandra Lamy et Sabrina Ouazani

LCI : Le film a été présenté hier (jeudi, ndlr). Dans quel état étiez-vous à l’issue de la projection ?

Sabrina Ouazani : J’étais à côté d’Eric et on était raides comme des piquets, hyper stressés. Ça s’est détendu un peu plus après quand le public est venu à nous pour nous féliciter mais on était stressés. Moi, je n’étais pas bien.

Alexandra Lamy : Pareil. Moi j’avais les mains moites dès le départ, surtout que c’est la première fois qu’on voyait tous le film terminé et en plus avec un public. Et en plus avec une comédie. Ce qui veut dire qu’il faut écouter le retour du public. Parce que quand on a un drame, s’il y a un silence dans la salle, on se dit que les gens sont effectivement dans l’émotion alors que là, la comédie, ça réagit tout de suite. Quand on entend les rires… (Elle s’arrête car le reste de l’équipe discute). Vous cassez la promo là, c’est honteux !

LCI : Alexandra, le personnage de Juliette est attachant mais aussi un peu "attachiant" parce qu’on se demande quand même quand est-ce qu’elle va finir par choisir entre ses deux prétendants, Paul (Jamie Bamber) et Etienne (Arnaud Ducret)!

Alexandra Lamy : Vous auriez choisi qui entre les deux ? Paul, dès le départ ? Non ! Donc vous aussi, vous êtes "attachiante". Mais si on vous écoute, on n’aurait pas de film !

Sabrina Ouazani : C’est vrai qu’on a deux hommes formidables qui ont chacun leurs qualités et moi-même je me suis dit "lequel choisir ?"