VIDÉO - Scarlett Johansson, un bon choix pour "Ghost In The Shell" ? Trois exemples pour s'en convaincre

PERFORMANCE – Dans "Ghost in the shell", l’actrice américaine incarne un agent spécial à la tête d’une unité d’élite hybride humain-cyborg chargée d’arrêter les criminels les plus dangereux. Cette super-production, adaptée d'un manga japonais, sort ce mercredi dans les salles françaises. Nous avons voulu savoir si Scarlett Johansson était réellement la mieux placée pour ce rôle. Voici trois exemples pour s'en convaincre.