VIDEO - Scott Eastwood : "Je ne suis pas le meilleur acteur, mais ça passe !"

Son nom est déjà dans la légende du cinéma. Reste maintenant à se faire un prénom. Scott Eastwood, 31 ans, est apparu pour la première sur grand écran dans Mémoires de nos pères, le film de guerre de son illustre papa, en 2006. Depuis, on l’a vu dans Gran Torino et Invictus. Mais aussi aux côtés de Brad Pitt dans Fury et plus récemment Snowden, Suicide Squad ou encore Fast and Furious 8 avec Vin Diesel et Charlize Theron.