VIDÉO - "Se rapprocher le plus possible de la réalité" : l'armée française veut faire son cinéma

Les sujets liés à la Défense ont le vent en poupe ces dernières années et plus précisément depuis les attentats de Paris en 2015. La preuve en est : le succès du "Bureau des Légendes" d'Eric Rochant, la série de Canal+ qui suit le parcours de Malotru, un agent secret au service de la Direction générale de la sécurité extérieure, la fameuse DGSE. Et l'armée française compte bien en profiter. La fiction audiovisuelle est devenue "un outil potentiel de sensibilisation et de recrutement", concède-t-on au ministère des Armées. "Au lieu de se contenter d'accueillir les réalisateurs sur nos sites pour leurs tournages, on va développer le conseil très en amont afin d'aider à des fictions plausibles", indique Valérie Lecasble, directrice de la Délégation à l'information et à la communication de la Défense (Dicod), à nos confrères de Reuters.





Pour ce faire, la ministre des Armées, Florence Parly, signe une convention ce mardi soir avec Pauline Rocafull, présidente de la Guilde des scénaristes, un syndicat représentant quelque 300 scénaristes travaillant pour le cinéma, la fiction TV et l’animation. "Il y a beaucoup d'histoires sur le Renseignement ou les forces spéciales. Notre rôle, c'est aussi de montrer tout ce qu'on fait d'autre et proposer des sujets diversifiés", poursuit Valérie Lecasble. Du côté de la Guilde, la présidente souligne, au micro de LCI, l'intérêt de "se rapprocher le plus possible de la réalité du terrain et de la réalité d'une situation militaire."