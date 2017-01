VIDEO - "Sous le même toit" : Gilles Lellouche et Louise Bourgoin chez Dominique Farrugia

Vingt ans après Delphine 1 - Yvan 0, son premier long métrage, Dominique Farrugia prend plaisir à mettre en scène un nouveau couple ici formé par Louise Bourgoin et Gilles Lellouche.





Manu Payet, déjà dirigé par Farrugia dans L'Amour c'est mieux à deux, et Julien Boisselier, déjà dans sa comédie Bis font également partie du casting, ainsi que les jeunes et prometteurs Adèle Castillon et Kolia Abiteboul.





Présenté au Festival de l'Alpe d'Huez 2017, Sous le même toit sortira dans les salles le 19 avril.