VIDÉO - "Spider-man Homecoming" en salles ce mercredi : et les meilleurs films de la saga du super-héros sont...

Ça raconte quoi ? Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de New York. Tout en poursuivant ses études à l'université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son appartement avec Harry Osborn, son meilleur ami, et rêve de séduire la belle Mary Jane. Cependant, après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée, Peter voit son agilité et sa force s'accroître et se découvre des pouvoirs surnaturels. Devenu Spider-Man, il décide d'utiliser ses nouvelles capacités au service du bien.





Pourquoi c’est notre numéro 2. Ce premier volet d'un personnage héroïque, certes, mais dont les actes et les pensées sont soumis à une schizophrénie fondatrice est vu en France par 6,4 millions de spectateurs et récolte 820 millions de dollars de recettes. Dans les Etats-Unis de l'après-11 septembre 2001, le succès colossal du film donne matière à discussion. En France, on est content de voir un film de super-héros à la fois fun et tourmenté.