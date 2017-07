VIDEO - "Star Trek Sans Limites" : de Bab El-Oued à Hollywood, Sofia Boutella trace son chemin

Recrutée par Nike pour moderniser ses campagnes de pub , elle va danser aux côtés des plus grandes stars de la pop – Madonna, Rihanna, Mariah Carey – avant de décrocher en 2012 le rôle d’Eva dans StreetDance 2. Le début d’une nouvelle carrière d’actrice pour celle qui avait fait une apparition dans la série Les Cordier, juge et flic, à l’âge de 12 ans. Suivront Monsters : Dark Continent et surtout Kingsman, où elle incarne l’impitoyable Gazelle , tueuse aux prothèses assassines.





Un rôle qui lui vaut d’auditionner pour Star Trek : Sans Limites… sans le savoir. "Je savais que c’était un projet top secret et donc je m’imaginais que c’était une grosse franchise", raconte-t-elle. "J’ai dû préparer deux scènes, dont l’une était tirée du premier Alien avant qu'on me dise qu’il s’agissait de Star Trek. Je me suis mis à regarder les vieux épisodes de la série pour imaginer quel serait mon personnage. Et puis on m’a expliqué qu’il n’existait pas auparavant. Et moi, j’ai dit ‘super, une extra-terrestre!’".