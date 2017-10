"Star Wars 8" : ces 5 questions vitales qu’on se pose devant la bande-annonce

Le compte à rebours a commencé. C’est le 13 décembre prochain que les spectateurs français pourront découvrir Les Derniers Jedi, l’épisode 8 de la saga "Star Wars". Disney a dévoilé ce mardi matin une nouvelle bande-annonce du film écrit et réalisé par Rian Johnson (Brick, Looper). Si on retrouve la plupart des personnages du volet précédent, Le Réveil de la Force, l’intrigue semble bien plus sombre. Et pourrait bien nous réserver quelques surprises…