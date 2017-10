VIDÉO - "Star Wars 8" : le film se dévoile dans une nouvelle bande-annonce explosive

Six mois après une première bande-annonce captivante, Star Wars 8 : Les derniers Jedi se dévoile dans de nouvelles images. Un trailer diffusé pendant le Monday Night Football outre-Atlantique, et attendu par tous les fans de la saga. Mark Hamill n'avait donc pas menti, et on en sait maintenant davantage quant au retour de son personnage, l'inoubliable Luke Skywalker. Selon les images, il prendra donc bel et bien en charge la formation de Rey (Daisy Ridley), non sans craindre une force incontrôlable qui pourrait faire basculer l'ordre de l'univers. Car la menace que pose le Premier Ordre, et son soldat le plus terrible Kylo Ren (Adam Driver), se veut encore plus sombre que dans la première bande-annonce.