VIDÉO - "Star Wars 8" : le retour inattendu d'un personnage dans "The Last Jedi" ?

L'épisode 8 de la saga Star Wars, intitulé The Last Jedi, va-t-il nous réserver une énorme surprise ? Le Youtubeur Mike Zeroh, très connu des amateurs de l'univers spatial créé par George Lucas, a publié une vidéo le 17 janvier dernier pour dévoiler de nouveaux détails sur le long-métrage réalisé par Rian Johnson. Selon lui, de nombreux flashbacks devraient parcourir le nouvel épisode et un personnage très spécial pourrait y faire son apparition.





Assassiné par Kylo Ren, son propre fils, dans Le Réveil de la Force, Han Solo (toujours incarné par Harrison Ford) pourrait revenir dans The Last Jedi et apparaître auprès de Luke Skywalker (Mark Hamill) dans l'un de ces fameux flashbacks. Il s'agirait d'une énorme surprise pour les fans, puisque l'acteur semblait en avoir terminé avec la saga, après le sort funèbre de son personnage, transpercé d'un sabre laser et balancé dans le vide.