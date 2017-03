VIDÉO - Voici le best-of des pires figurants du cinéma

Et l'Oscar du meilleur figurant est attribué à... Aucune des personnes présentes dans la vidéo qui va suivre. Un YouTubeur s'est amusé à répertorier les pires figurants de l'histoire du cinéma, de la saga Star Wars à Gladiator, en passant par The Dark Knight Rises. Fausse bagarre, rire mal placé, balayeur pas très efficace : on le comprend, difficile de bien se concentrer quand on n'est pas la star d'un film et qu'on apparaît furtivement le temps d'une scène. Mais ce n'est pas de cette façon que les portes d'Hollywood vont s'ouvrir pour ces gens là.





Cet enfant dans Retour vers le Futur 3, par exemple, peut dire adieu à une carrière au cinéma après son geste extrêmement bizarre. Alors que Marty (Michael J. Fox) et Doc Brown (Christohper Lloyd) se retrouvent, le figurant, qui incarne l'un des enfants de ce dernier, fait un geste de la main, avant de pointer son sexe du doigt.