VIDEO – "Superfacial" : Audrey Tautou dévoile ses autoportraits aux Rencontres d’Arles

"J'ai beaucoup été au service des autres et aujourd'hui j'ai envie d'être plus à mon service", poursuit celle qui travaille depuis toujours en argentique. Et en solo de préférence. "Je m'occupe de tout toute seule, que cela soit les décors, les accessoires, les costumes, la prise de vue, les lumières (…) J'ai quand même la sensation de me transformer en Mac Gyver quand j'entame une prise de vue."





Les Rencontres internationales de la photographie d'Arles se sont ouvertes lundi, avec un programme éclectique salué par la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Trente-deux expositions sont présentées dans le cadre officiel de ce festival qui se tiendra du 3 juillet au 24 septembre prochain. Plus d'infos sur le site officiel des Rencontres.