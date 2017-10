VIDÉO - Tout nous sépare : la rencontre choc entre Catherine Deneuve et Nekfeu

Depuis l’annonce de son casting voilà quelques mois, Tout nous sépare suscite une attente particulière. Le nouveau long métrage de Thierry Klifa réunit en effet l’icône du cinéma français Catherine Deneuve et la sensation rap de ces derniers temps, Nekfeu. Et quand on regarde la bande-annonce du film, l’intérêt croit encore.





Ce polar, dont l’action se situe dans le sud de la France, entre Sète et Perpignan, confronte deux mondes, celui de la bourgeoisie de province et celui des cités. C’est aussi l’histoire d’une mère qui va tout mettre en œuvre pour défendre son territoire et sa fille.





Autour de Catherine Deneuve et Nekfeu, Thierry Klifa, à qui on doit également Les Yeux de sa mère ou Le Héros de la famille, a fait appel à Diane Kruger et Nicolas Duvauchelle. Tout nous sépare, à découvrir dès le 8 novembre au cinéma.