VIDÉO - "Traque à Boston" : le film sur l'attentat du marathon sort dans les salles américaines ce week-end

Moins de quatre ans seulement après les attentats du 15 avril 2013 - un double attentat à la bombe endeuillant l'arrivée du 117ème marathon de Boston, faisant trois morts et plus de 260 blessés - , le cinéma s'empare du tragique événement.





Traque à Boston, Patriots Day dans le titre US, sort dans les salles américaines ce vendredi 13 janvier.





Croisant les parcours de l'agent spécial Richard Deslauriers, du commissaire Ed Davis, du sergent Jeffrey Pugliese et de l'infirmière Carol Saunders, ce récit sans concession évoque la chasse à l'homme la plus complexe jamais mise en œuvre par la police américaine – et rend un vibrant hommage aux héros du quotidien.





Traque à Boston marque la troisième collaboration entre Mark Wahlberg et Peter Berg après Du sang et des larmes et le récent Deepwater. A l'origine, l'acteur, natif de Boston, ne souhaitait pas prendre part à un film centré sur les attentats ayant eu lieu dans cette ville. C'est après avoir lu le scénario écrit par Peter Berg, Matt Cook et Joshua Zetumer qu'il a changé d'avis.