VIDÉO - Vacances de la Toussaint : que voir au cinéma avec votre enfant ?

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups-garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais. Mais ils sont en outre fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement.





Un éloge de la différence avec des monstres (un peu) effrayants, mais (quand même) tendres et gentils. Les aventures du démon Hector et de sa bande, adaptées de la bande dessinée d'Arthur de Pins, plairont aux grands et aux petits.