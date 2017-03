VIDEO - "Valérian et la cité des mille planètes" : découvrez le nouveau teaser du prochain Luc Besson

Et si Luc Besson venait de faire son Star Wars ? En tout cas le cinéaste français en met plein la vue avec le nouveau teaser de Valérian et la cité des mille planètes, adaptation de la BD de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Dane DeHaan et Cara Delevingne y tiennent les rôles de Valerian et sa compagne Laureline, des agents du Service Spatio-Temporel (SST) de Galaxit, une mégapole terrienne du XXVIIIe siècle, chargés d’explorer de nouvelles planètes et de régler des conflits planétaires. Tout un programme.