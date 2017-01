VIDÉO – Vous ne verrez plus Dany Boon faire le pitre avec son K-Way

On ne le verra plus dans son K-way. Dany Boon met fin aux spectacles qui lui ont apporté la notoriété : les one man show. En raison de ses nombreuses activités artistiques, l’humoriste préfère privilégier le théâtre ou le cinéma. Invité sur le plateau d’Anne-Sophie Lapix pour présenter son dernier film "Raid Dingue", le comédien a été interpellé par Anne-Elisabeth Lemoine, journaliste de l’émission : "C’est l’année ou vous allez peut être lever le pied ? En tout cas après la tournée de votre spectacle, plus de one man show ?" Dany Boon explique alors que le cinéma lui "prend beaucoup de temps". Il ajoute : "Je ne comprenais pas pourquoi les artistes, quand ils faisaient du cinéma, arrêtaient de faire de la scène, du one man show. C’est parce qu’en fait on ne peut pas concilier les deux, c’est compliqué".