VIDÉOS - Nocturnal Animals : trois extraits pour découvrir le film avec Amy Adams et Jake Gyllenhaal

Le styliste Tom Ford a rassemblé un superbe casting pour Nocturnal Animals, son deuxième film en tant que réalisateur : Jake Gyllenhall, Amy Adams, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson ou encore Armie Hammer. Adapté du roman Tony and Susan d'Austin Wright, il raconte une histoire captivante de trahison et de revanche.





Susan, galeriste à Los Angeles (Amy Adams) mène une vie bien rangée à la limite de la monotonie, délaissée par son époux Hutton Morrow (Armie Hammer). Jusqu’au jour où, seule à la maison, elle reçoit un livre : Nocturnal Animals, signé par son ex mari Edward Sheffield (Jake Gyllenhall), dont elle est sans nouvelles depuis des années. Edwards s’y met en scène dans le rôle de Tony Hastings, un père de famille en proie à l’horreur sur les routes du Texas, face à Ray Marcus (Aaron Taylor Johnson), un chef de gang ultraviolent et le lieutenant Bobby Andes (Michael Shannon). Ce roman, d’une violence rare, va bouleverser Susan et réveiller bien des sentiments, que la jeune femme croyait enfouis à jamais… fissurant dangereusement la surface vernie de l’existence qu’elle s’est choisie.





Nocturnal Animals, qui sera sur les écrans français le 4 janvier prochain, se dévoile aujourd'hui avec trois extraits.