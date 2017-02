"Violent Delights" : un film sur les attentats du 13 novembre se prépare à Hollywood

Toujours selon le magazine américain, l'un des rôles principaux devait être confié au jeune Jack Kilmer (21 ans), le fils de Val Kilmer récemment aperçu dans The Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling. À noter cependant que Variety croit savoir de son côté que l’acteur aurait finalement décliné la proposition.





Les deux médias s’accordent en revanche pour dire qu’un autre des personnages devrait être joué par Timur Magomedgadzhiev, qui était notamment au casting de Deux jours et une nuit, des frères Dardenne, et sur le nom de la réalisatrice, Rachel Palumbo. Le tournage devrait avoir lieu d’été prochain entre Paris et Los Angeles.