Will Smith sera-t-il le bon génie d'Aladdin dans le prochain Disney ?

Dans sa frénésie de refaire en chair et en os ses grands classiques d’animation, Disney s’attache aussi –et surtout ?- à signer des acteurs ou réalisateurs de premier plan pour porter ses projets. Après Emma Watson dans La Belle et la Bête, et en attendant le Dumbo de Tim Burton, l’entreprise aux grandes oreilles peaufine ainsi l’adaptation d’Aladdin.