William Peter Blatty, l'auteur de "L'exorciste", est décédé

William Peter Blatty est donc mort jeudi 12 janvier dans un hôpital à Bethesda, dans le Maryland. Julie Blatty, sa femme, a confié à l'Associated Press qu'il a succombé d'un myélome multiple, un cancer du sang. Né le 7 janvier 1928 à New York, il a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'universitaire et journaliste, avant de se diriger vers la littérature et le cinéma. S'il est évidemment connu pour L'Exorciste, il a également écrit La Neuvième Configuration et réalisé lui-même l'adaptation cinématographique, remportant par la même occasion un Saturn Award et un Golden Globe du meilleur scénario.





Stephen King, autre grand monsieur de l'horreur, lui a rendu hommage sur Twitter : "Repose en paix William Peter Blatty, toi qui a écrit la grande histoire d'horreur de notre époque. Au revoir, vieux Bill". "C'était un homme absolument merveilleux, gentil, généreux et plein de foi, et je suis honnorée d'avoir été sa femme", a déclaré Julie Blatty.