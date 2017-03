"Wonder Woman" : pas de poils sous les aisselles pour la super-héroïne, internet se déchaîne

Wonder Woman débarque au cinéma le 7 juin prochain, et s'il est très attendu par les fans de la super-héroïne, qui avait fait une apparition remarquée dans Batman v Superman, le film suscite déjà la polémique. La dernière bande-annonce mise en ligne contient un petit détail qui a enflammé les réseaux sociaux : si on ne peut pas dire qu'elle a un poil dans la main, elle n'en a pas non plus sous les aisselles. Un passage du trailer qui a provoqué de très nombreuses critiques.