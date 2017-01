Woody Harrelson rejoint la saga "Star Wars"

"Nous ne pourrions être plus heureux de travailler avec un artiste d'une telle profondeur et d'un tel éventail de jeu", ont commenté Phil Lord et Christopher Miller, les deux réalisateurs du film qui n'a pas encore de titre. Dans le registre du pygmalion, Woody Harrelson s'est déjà illustré en tenant ce rôle auprès de Katnis Everdeen dans Hunger Games.





"Sa capacité à trouver de l'humour et du pathos, souvent dans les mêmes rôles, est véritablement unique. Il est aussi très bon au ping-pong", ont ajouté les deux cinéastes à propos de celui qui a également été acclamé dans la série True Detective. Après Rogue One, sorti en décembre dernier, ce film dérivé arrivera en salles fin 2018 après l’épisode VIII attendu pour décembre 2017.