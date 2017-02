5 secrets pour réussir vos crêpes de la Chandeleur

► Pour bien réchauffer : four et papier sulfurisé

Sachez que si vous voulez préparer vos crêpes à l'avance, vous pouvez facilement les réchauffer au four. Beurrez-les à l'avance, sucrez-les (ou ajoutez y du chocolat, de la confiture ou ce qui vous plaira) et pliez les en éventail. Posez-les ensuite sur un plat légèrement beurré pour qu'elles n'accrochent pas et ajoutez un papier d'aluminium ou sulfurisé dessus pour qu'elles ne sèchent pas. Au moment venu, enfournez vos crêpes cinq bonnes minutes à 140 degrés. Vous pouvez également les réchauffer une par une dans une poêle beurrée ou encore au mico-onde mais cette dernière méthode aura tendance à les ramollir.