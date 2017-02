6 labels verts auxquels on peut, vraiment, se fier

La consommation responsable fait de plus en plus d’adeptes et de plus en plus de logos fleurissent. Dès lors, de nombreuses marques de la grande distribution n’hésitent pas pour surfer sur la vague à apposer des labels autoproclamés écologiques sur leurs produits, ne présentant aucun caractère officiel. Jouant de couleurs vertes copiant celles des labels verts, on trouve parmi ces marques aux logos autoproclamés : Monoprix vert, U Bio, Carrefour Agir Bio…





À côté de ces labels trompeurs, divers pictogrammes peuvent induire en erreur le consommateur ne garantissant pas le caractère écologique et environnemental. Parmi eux : l’anneau de Moebius, le point vert, ou le Tidy Man.

Rappelons que :

- Le Tidy Man : Consiste juste à inciter le consommateur à jeter ses emballages à la poubelle.

- Le point vert : Ne signale pas que le produit est recyclable ou issu de matières recyclées, mais juste l’adhésion à un système de contribution financière pour le recyclage des déchets.

- L’anneau Moebius : Signifie qu’un produit est réalisé à partir de matières recyclées et non qu’un produit est recyclable.