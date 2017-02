A Puteaux, faire les poubelles est passible de 33 euros d'amende

Il n'empêche que les collectivités locales peuvent décider d'interdire le chiffonnage et le glanage alimentaire. C'est le cas de la municipalité de Puteaux, qui a pris un arrêté en ce sens en 2009. Il y a sept ans, la mesure répondait à "une recrudescence de ressortissants roumains qui venaient récupérer des déchets dans les rues de la ville pour ensuite en faire commerce. En aucun cas il ne s’agit d’une mesure qui vise les plus démunis, pour qui la ville a d’ailleurs aménagé une épicerie sociale et solidaire", selon l'entourage de la maire Joëlle Ceccaldi-Raynaud, déjà en place à l'époque.





Une pratique que l'intéressé, artiste-plasticien de profession, a fait sienne par conviction depuis un an, d'abord parce qu'il est "révolté par les quantités de nourriture qui sont gaspillées chaque jour, ensuite parce que ça me permet de réaliser quelques économies [...] sans imaginer enfreindre la loi". Quelque 150 PV ont été distribués ans la commune pour ce motif depuis que l'arrêté a été pris.