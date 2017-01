Abri de jardin : attention, il peut être soumis à la taxe d'aménagement

La taxe d'aménagement peut s'appliquer à toutes les constructions ou installations de plus de 5 mètres carrés, comme par exemple les abris de jardin, vérandas, garages, combles mais aussi piscine (même découverte) ou éolienne. Celle-ci peut en effet être réclamée pour toutes les opérations nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable). Les sommes récoltées sont destinées aux collectivités territoriales. Elles doivent servir à financer les équipements publics et l'aménagement des espaces naturels sensibles notamment.

Cette taxe est appliquée automatiquement par le ministère des Finances grâce aux déclarations préalables, permis de construire et autres demandes d’aménagements déposés en mairie. Les conditions de ressources n'entrent à aucun moment en jeu. Cependant, dans le cas des abris de jardin, pigeonniers et colombiers, les collectivités territoriales peuvent décider, par délibération, d'exonérer leurs administrés de cette taxe. Cela dépend donc de l'endroit où vous habitez.

La taxe d'aménagement a été instituée par la loi de finances rectificative de 2010 et est appliquée depuis 2012. Elle n'est réclamée qu'une seule fois et est payable en deux fois (ou en une fois en dessous de 1500 euros). Problème : elle est méconnue, si bien qu'il arrive que les contribuables concernés apprennent son existence lorsqu'ils reçoivent un courrier du Trésor public.

4 Le calcul ? Sur la base d'une valeur forfaitaire

La taxe est généralement calculée en fonction de la surface de la construction (hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre) et de la valeur du mètre carré. Le calcul est complexe : on multiplie la valeur forfaitaire du mètre carré (799 euros en Ile-de-France et 705 euros ailleurs, en 2017) par la surface divisée par deux (si moins de 100 mètres carrés) et par un taux fixé par la collectivité territoriale comportant trois parts (1 à 5% pour les communes, 0 à 2,5% pour les départements et 0 à 1% pour les régions). Certaines installations donnent lieu à des valeurs spécifiques : les piscines (200 euros par mètre carré), des panneaux photovoltaïques au sol (10 euros par mètre carré), des éoliennes de moins de douze mètres ( 3000 euros l'unité), ou encore des caravanes ou mobil-home (3000 euros l'emplacement), entres autres.