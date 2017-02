Achat d'une voiture : attention, le droit de rétractation n'est pas toujours possible

Cela signifie-t-il que celui qui achète sa voiture d’occasion comptant, à l’ancienne, en se déplaçant pour aller l’essayer va se retrouver le bec dans l’eau au moindre pépin ? Pas forcément, une action en justice est toujours possible.





Très connue du grand public, la garantie légale des vices cachés permettra à l’acheteur insatisfait de tenter de faire annuler la vente. Mais attention, il devra prouver que les vices lui étaient inconnus au moment de la vente, et surtout les problèmes rencontrés par l’acquéreur ne doivent pas se limiter à de petits défauts.





L’article 1641 du Code civil nous explique que les problèmes affectant le véhicule doivent le "rendre impropre à l'usage auquel on la destine, ou en diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".





Pas possible, donc, de faire casser la vente pour un bouton d’autoradio qui couine, un ou deux trous de cigarette sur la banquette ou des pièces d’usure plus usées que l’on aurait pu le penser lors de la transaction.





Mais le plus gros inconvénient d’une procédure pour vices cachés réside tout simplement dans le fait qu’il s’agit d’une procédure. En d’autres termes, cela va prendre du temps (au mieux quelques mois, au pire quelques années) et les frais liés à cette procédure (frais d’expertise ou d’avocat) devront être avancés par l’acquéreur insatisfait avec toujours un risque lié à l’aléa judiciaire.





On préférera donc réserver cette procédure aux cas les plus graves et avoir en tête que le premier conseil lors de l’acquisition est de faire preuve de bon sens : pas de précipitation lors de l’achat, vérifiez les factures, le kilométrage, essayez le véhicule, inspectez le rapport de contrôle technique, allez faire un petit tour sur les forums pour en savoir plus sur le modèle, et pourquoi pas vous faire accompagner lors de l’essai du véhicule.









Maître Le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile Club des Avocats intervient sur son blog et sur LCI.