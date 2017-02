Acheter bio, est-ce acheter responsable ?

L’agriculture biologique est bénéfique pour l’environnement. Elle exclut fertilisants, pesticides, fongicides, polymères, autant de substances qui empoisonnent les sols et que l’on soupçonne d’être à l’origine de nombreux cancers. Paisible, la révolution bio est d’autant plus souhaitable que la France arrive en tête des pays européens utilisant le plus de pesticides avec 78 000 tonnes de produits phytosanitaires répandus chaque année dans ses champs. Manger bio, c’est se préserver des effets négatifs des produits phyto sanitaires sans se ruiner, depuis que les Biocoops et autres enseignes se sont essaimés partout à travers le pays.