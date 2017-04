Acheter une voiture diesel ou essence : doit-on encore se poser la question ?

A commencer par les coûts d’entretien et de révision, où une voiture diesel est en moyenne 10 à 20% plus chère que son homologue essence, si l'on en croit l’Automobile Club Association (ACA) qui, comme chaque année, publiait en mars dernier son étude sur le budget de l'automobiliste Français. La raison ? Un diesel de nouvelle génération est devenu tellement sophistiqué qu'il est globalement moins fiable et donc plus coûteux à réparer en cas de panne qu'un moteur essence.





Et ce n'est pas tout. Il faut savoir que le kilométrage moyen d’un véhicule est aujourd'hui de 12.000 kilomètres. Un chiffre qui avoisinerait les 9.000 kilomètres quand il s’agit de la seconde voiture. Or, en tenant compte son prix d'achat bien supérieur (et donc aussi de son coût d'entretien plus élevé), il faut savoir que le diesel n’est rentable, selon les modèles, qu’à partir de 15.000 à 30.000 kilomètres par an, estime l'ACA.