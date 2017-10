Voiture électrique : vous pouvez en trouver d'occasion à moins de 10.000 euros

Cela reste bien sûr minime comparé aux plus de 5 millions de voitures thermiques qui changent chaque année de propriétaire. Il n'empêche que dans le petit (encore) monde de l'électrique, c'est tout un réseau de re-vente qui s'organise. Et les concessionnaires ne sont pas en reste. Nissan a ainsi lancé en novembre 2016 sa garantie "Nissan club occasions véhicules électriques" non seulement pour sa Leaf -l'électrique la plus vendue au monde- mais aussi pour les autres marques proposées sous sa bannière. Ce label comprend cent points de contrôle, dont l'état de la batterie qui doit être à au moins 75% de sa capacité d'origine et une garantie de 12 à 36 mois.





Objectif affiché par Nissan : "rassurer les clients et donner toutes les garanties nécessaires sur la technologie électrique en occasion". Renault n'a pas tardé à en faire autant, lançant en mai un label similaire baptisé "Occasions Z.E.", garantissant ses Zoe pendant douze mois et proposant un an de location de batterie pour 1 euro par mois. La Poste a quant à elle mis, en mars, sur le marché de l'occasion 1300 Kangoo électriques via la plateforme réservée aux professionnels Vehiposte-occasions.fr.