Alimentation : 1 produit sur 5 n'indique toujours pas l'origine de la viande et du lait

La loi du 1er janvier 2017 oblige les industriels à indiquer l’origine du lait et de la viande présents dans leur produit. Un texte qui fait suite au scandale de la viande de cheval. Or dans un cas sur deux, la règle n'est pas respectée en ce qui concerne les produits transformés, rapporte UFC-Que Choisir dans une enquête dévoilée ce lundi 3 avril. Pour arriver à cette conclusion, l'association a réalisé un sondage concernant 40 produits à base de lait, de viande de porc, de poulet ou de boeuf. Les résultats démontrent que la mise en oeuvre de la loi est "particulièrement décevante" et l'étiquetage trop souvent "opaque".





UFC-Que Choisir va plus loin, affirmant qu'un produit sur cinq n'indique pas l'origine de ses ingrédients. "Nous avons relevé 8 produits de notre échantillon ne portant aucune indication sur l'origine des ingrédients", indique l'association. Parmi les marques concernées, on retrouve notamment Bridélice, Monoprix, Daunat, Herta, Maître Coq, Président, Weight Watchers. Une absence d'information jugée "inadmissible" en raison du délai accordé aux fabricants : "les modalités détaillées d’étiquetage ont été définies en juillet dernier et une tolérance de trois mois après l’entrée en vigueur de la mesure a été accordée, soit jusqu’au 31 mars !"