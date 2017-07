Allocation de rentrée scolaire : 5 ans en CP, scolarisé à 16 ans, pas encore de dossier à la Caf... les démarches pour la demander

• Votre enfant aura entre 16 et 18 ans pendant l'année scolaire 2017/2018 : vous devez déclarer sur le site ou l'application mobile de la Caf (dans la rubrique Mon compte) que l'élève est toujours scolarisé ou en apprentissage à la rentrée. Cette simple attestation sur l'honneur suffit - il n'est n'est plus question de fournir un certificat de scolarité dans ce cas depuis la rentrée 2014. La Caf est censée vous inviter, par courrier ou par e-mail, à le faire à partir de mi-juillet.





Pour être précis, concernant l'âge de votre enfant, vous êtes dans ce cas de figure si celui-ci a fêté ses 15 ans au 31 décembre 2017 tout en ayant moins de 18 ans au 15 septembre 2017. En clair : s'il est né entre le 16 septembre 1999 et le 31 décembre 2001.





• Votre enfant entre en CP mais n'aura 6 ans qu'en 2018 (autrement dit, il a un d'avance) : il vous appartient d'adresser un certificat de scolarité à votre Caf. Ce justificatif est à demander à son école primaire.



• Vous n'êtes pas encore allocataire à la Caf : vous devez remplir un formulaire de demande de prestation pour percevoir l'ARS. Ce document est à télécharger ici sur le site de la Caf (dans la rubrique Les services en ligne / Faire une demande / Allocation de rentrée scolaire) et à renvoyer à la caisse dont vous dépendez.



A noter : à l'inverse, vous n'avez aucune démarche à effectuer si vous avez déjà touché l'ARS pour votre enfant et que celui-ci aura entre 6 ans et 15 ans le 31 décembre 2017.