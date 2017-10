APL, retraite, chômage, carte bancaire... ce qui change (en bien ou en mal) pour votre portefeuille ce 1er octobre

Les seniors qui s'inscrivent à Pôle emploi doivent désormais avoir 55 ans (et non plus 50 ans) pour avoir droit à 36 mois d'allocation au lieu de 24 mois. Pour les inscriptions effectuées entre 53 ans et 55 ans, les demandeurs d'emploi peuvent être indemnisés 30 mois et bénéficier de 6 mois supplémentaires s'ils suivent une formation. En outre, les cotisations de l'employeur sont majorées de 0,05%.