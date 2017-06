Locataires, les vacances arrivent : avez-vous le droit de sous-louer votre appartement ?

Plusieurs cas s’offrent à vous, la règlementation varie suivant le type de location consentie e la date de conclusion du bail.





> Si le logement à sous-louer est vide, il est possible d’obtenir l’accord écrit de son bailleur sur la possibilité de sous-louer, et le montant du loyer de sous-location qui ne peut pas excéder celui payé par le locataire principal. Par ailleurs, Pour les sous-locations consenties à partir du 27 mars 2014, le locataire est tenu de transmettre au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur, et la copie du bail en cours.





> Si le logement à sous loué est meublé, et le bail est signé après le 27 mars 2014, le locataire qui veut sous-louer son logement doit obtenir l'accord de son bailleur sur la possibilité de sous-louer, et le montant du loyer de sous-location qui ne peut pas excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire doit alors transmettre au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur, et une copie du bail en cours. La durée de la sous-location est libre.





> Si, en revanche, le bail est signé avant le 27 mars 2014, les choses sont moins encadrées : Si le bail ne possède aucune clause interdisant la sous-location, le locataire peut sous-louer son logement librement si aucune clause ne prévoit l'accord du bailleur, et avec l'accord du bailleur si une clause le prévoit. Le prix du loyer de sous-location est libre. La durée de la sous-location est libre.