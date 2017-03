Assurance-vie : cette "flat tax" proposée par Macron qui pourrait faire fuir les épargnants

Une taxation avantageuse à laquelle la plupart des épargnants ne veulent pas renoncer, à en croire un sondage Ipsos présenté ce jeudi 9 mars 2017 par la Fédération française de l'assurance et dont les résultats sont rapportés par Les Echos. Ce projet de "flat tax" (comprenez taxe forfaitaire) est perçu par les trois quarts des personnes interrogées "plutôt comme une mauvaise chose". C'est le cas de 85 % des détenteurs d'une assurance-vie et de 92 % de ceux qui en ont une depuis plus de huit ans.





Une annonce qui mécontente aussi les assureurs, alors que la collecte nette d'assurance-vie (c'est-à-dire les sommes versées dessus moins les sommes récupérées) a chuté de façon vertigineuse ces derniers mois. Elle s'est élevée à 400 millions d'euros en janvier 2017 contre 3,1 milliards d'euros un en plus tôt, en raison de la baisse de son taux d'intérêt.





De quoi décourager encore un peu plus des millions d'épargnants qui s'étaient laissés séduire jusqu'ici par sa fiscalité avantageuse. Retrouvez ci-dessous les règles actuellement en vigueur rappelées par le ministère de l'Economie.